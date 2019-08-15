Распределение школьников в классы: образовательный омбудсмен разъяснил порядок

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что единых правил распределения детей в классы одной параллели не существует.

Об этом бывший директор школы № 148 г. Киева рассказал на Facebook-странице. По его словам, есть статья 14 Закона Украины "Об общем среднем образовании" о предельной наполняемости классов (не более 30) и достаточно устоявшаяся практика.

Отмечается, что школа принимает заявления от родителей, определяет детей, которые должны зачислить в первую очередь, проводит жеребьевку на свободные места. Тогда на следующий рабочий день (или первого рабочего дня после 31 мая, если жеребьевки не было) издается приказ о зачислении в 1 класс без распределения по классам.

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"Сразу после этого приказа в июне мы обязательно проводим родительские собрания, где представляем учителей, которые будут вести первые классы. Здесь же мы проводим опрос, к какому классу они хотели бы, чтобы их ребенок был зачислен. Мы это обязательно учитываем во время деления на классы", – рассказал Горбачев.

Однако каждый год родители к одному учителю подают больше заявлений, а к другому – меньше.

Если заявлений меньше 30-ти, то причисляют к соответствующему классу всех детей, чьи родители выразили такое желание. Если заявлений больше, тогда приходится учитывать несколько факторов:

пол ребенка (классы формируются с приблизительно равным количеством мальчиков и девочек)

были ли эти дети вместе в детском саду (часто родители просят, чтобы их ребенок учился с друзьями)

возраст детей (разница почти в год между детьми в одном классе – это потенциально большие проблемы для общего успеха в обучении);

иногда учитывается место жительства детей: родители-соседи договариваются между собой забирать детей из школы (такое можно делать только по заявлениям родителей-соседей).

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Были и предложения проводить жеребьевку, если к классу подали более 30 заявлений.

"Я даже моделировал электронную жеребьевку, чтобы посмотреть возможный результат. В одном классе оказываются дети очень разного возраста, сложно учесть просьбы о совместном обучении друзей или соседей", – добавил образовательный омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально назначили первого образовательного омбудсмена.

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