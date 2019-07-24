Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Радахохотала": известный комик планирует в новой ВРУ заниматься вопросами образования

3.7т Читать материал на украинском

Руководитель юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук победил на 220-м округе в Киеве и планирует заниматься в новой Верховной Раде Украины вопросами повышения качества высшего образования.

Об этом мажоритарщик рассказал в программе "Нині вже" на Громадському. По его словам, поскольку выборы состоялись летом, явка студентов была 10-15% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До выборов в Верховную Раду Грищук активно проводил лекции, занимался образовательными проектами и мотивацией молодежи. А в школьные времена мечтал стать учителем.

Новости
В Раду проходят шесть "Слуг народа" без высшего образования: названы фамилии

"Это логически вытекает из того округа, по которому я иду. Это самый большой студенческий округ Украины, там проживают 40 тысяч студентов. Это КПИ, НАУ, Медицинский", – подчеркнул кандидат в депутаты.

По мнению руководителя "Мамахохотала", людей нужно уметь слушать и доносить им информацию.

"Относительно законопроектов и над чем я хочу работать? В комитете образования, скажем так, не вникая в конкретику, работать над повышением качества высшего образования", – отметил Грищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Зеленского раскрыли дальнейшие планы новой украинской школы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Образование в Украине Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Роман Грищук
Место
Украина Киев
Теги
образование Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
9
Смешно
1
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы