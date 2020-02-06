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Рада окончательно решила вопрос русского языка в школах

15.2т
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Верховная Рада не поддержала отмену нового закона о среднем образовании, который не предусматривает существования русскоязычных школ.

Инициатором проекта постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины "О среднем образовании" являются члены фракции " Оппозиционная платформа – За жизнь " Наталья Королевская и Михаил Папиев, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт ВРУ.

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Документ поддержали всего 58 народных депутатов: 11 – от "Слуги народа", 38 – от "Оппозиционной платформы", 4 – от депутатской группы "За будущее", 1 – от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Теперь принятый законопроект о среднем образовании может быть подписан председателем ВРУ Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее монобольшинство ВРУ (327 нардепов) поддержало законопроект №0901. Он позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей и отмену русскоязычных школ.

Рада окончательно решила вопрос русского языка в школах

Рада окончательно решила вопрос русского языка в школах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему закон об образовании угрожает языковым скандалом.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Реформа образования
Персоны
Михаил Папиев Дмитрий Разумков Наталья Королевская
Место
Украина
Теги
русский язык Верховная Рада Украины закон об образовании "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
НАЦИСТЫ -победили ! ШИЗОФРЕНИЯ шагает по стране ! СМЕРТЬ ФАШИСТАМ !!!
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3
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Povalyaev Vladimir, сдрысни, рашафашист.
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2
Калинко Степан
Калинко Степан
Так в результате - будут российские школы или нет - 30 лет деградации, они разучились свою мысль выражать " "На свете нет ужаснее напасти, Чем КЛОУН оказавшийся у власти. Полезней труп в одежде Короля, Чем глупый ШУТ , стоящий у руля! "
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3
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Калинко Степан, не будет в Украине российских школ.
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0
1
wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии.[][][] Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
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