Верховная Рада не поддержала отмену нового закона о среднем образовании, который не предусматривает существования русскоязычных школ.
Инициатором проекта постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины "О среднем образовании" являются члены фракции " Оппозиционная платформа – За жизнь " Наталья Королевская и Михаил Папиев, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт ВРУ.
Документ поддержали всего 58 народных депутатов: 11 – от "Слуги народа", 38 – от "Оппозиционной платформы", 4 – от депутатской группы "За будущее", 1 – от группы "Доверие" и 4 внефракционных.
Теперь принятый законопроект о среднем образовании может быть подписан председателем ВРУ Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, ранее монобольшинство ВРУ (327 нардепов) поддержало законопроект №0901. Он позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей и отмену русскоязычных школ.
Рада окончательно решила вопрос русского языка в школах
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему закон об образовании угрожает языковым скандалом.
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