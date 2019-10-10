"Вы д*билы, что ли?" В российской школе учитель побил детей. Видео 18+

В поселке Боровский Тюменской области (Россия) учитель школы №2 Виктор Садлинский побил девятиклассников.

На видео, которое обнародовал в сети школьник, видно, как педагог кричит на учеников, пытаясь выяснить, "кто здесь особенный". В частности, он толкает подростков, хватает их за шею и руки, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В районном управлении образования сообщили, что по факту публикации видеоролика в сети начата проверка. Учитель основ безопасности жизнедеятельности временно отстранен от работы. Есть версия, что ученики довели педагога к нервному срыву.

Другие школьники рассказали, что Садлинский – очень позитивный и добрый учитель. А класс, который изображен на видео, не отличается хорошим поведением.

Отмечается, что руководство учебного заведения ситуацию комментировать отказалось.

Учитель избил детей Скриншот

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