"НУШ не внедрена": в Херсоне заявили о проблемах в школах

В Херсонской областной государственной администрации заявили, что в местных школах первоклассники более месяца не учатся по стандартам Новой украинской школы.

Как сообщил директор Департамента образования и науки ХОГА Евгений Криницкий, уровень использования образовательной субвенции, выделенной на создание образовательного пространства в рамках реализации НУШ, составляет 70%, а местных средств – 76%, пишет "ИРС-Херсон".

"На сегодня самым проблемным остается Херсон. 27 сентября отменены торги по закупке парт и мебели. Город остается пока в зоне риска", – отметил Криницкий.

Также отмечается, что 1 октября объявлены новые торги по закупке дидактического материала, потому что 30 сентября они были отменены Антимонопольным комитетом.

школьники MY.UA

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