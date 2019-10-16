"Это транснациональная мафия": в Минобразования заявили о проблемах с иностранными студентами

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил о больших коррупционных схемах в университетах из-за иностранных студентов и брокеров, которые рекрутируют их за рубежом.

Как рассказал Стадный в интервью LB.ua, украинские вузы не работают напрямую с иностранцами. Брокеры не всегда предоставляют полную информацию об образовании, а студенты этими вопросами не очень интересуются. Обучение для таких – лишь способ попасть в Украину.

"Рано или поздно они что-то не сдают, особенно это касается студентов-медиков. После чего начинаются качели – они идут к брокерам, которые обещали им решать все проблемы, связанные с обучением. И платят взятки за решение вопросов. Университету все нравится – студенты приехали, заплатили, и все равно, доучатся они или нет", – отметил Стадный.

По его словам, в Министерство образования часто приходили послы стран, откуда эти отчисленные студенты, и требовали "принять меры".

Также Стадный сообщил, что на территории Киева функционируют 12 арабских школ, выпускников которых уже набирали университеты на учебу. Однако в них нет лицензии от Департамента образования. Поэтому ведомство пытается их закрыть.

"Сейчас мы требуем от университетов их отчислить, а брокеры пишут письма: "Подождите месяц, мы решим этот вопрос", очевидно надеясь, что они в МОН все уладят. Это некая транснациональная мафия", – добавил заместитель министра образования.

Иностранные студенты в Украине AgroPortal.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ректора Днепровского университета обвинили в заработке на студентах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!