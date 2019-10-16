"Будете пахать в Польше!" В киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка

В Киевском национальном экономическом университете преподаватель по уголовному праву Елена Олейник отказалась проводить пару на украинском языке.

Об инциденте сообщил студент вуза Богдан Маланчук на Facebook-странице. По его словам, по просьбе проводить пару на украинском Олейник ответила: "А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?"

"Говорю ей, вот есть закон "О высшем образовании", и там четко все указано. Я хочу, чтобы преподаватель, преподающий право, придерживался хотя бы элементарного – закона "О высшем образовании", – рассказал Маланчук.

Преподавательница возмутилась и начала придираться к домашней работе парня. После этого она заявила, что все студенты в будущем поедут "пахать в Польшу за 1000$ сантехниками, уборщиками".

"Самое печальное, что некоторые студенты начали ей поддакивать. А меня обозначили большой меткой и теперь я под большим контролем. Потому что просто хотел пару на украинском", – добавил Маланчук.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент и отметили, что не нужно замалчивать такие проблемы, ведь в их университетах также случались подобные ситуации.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разгорелся скандал из-за преподавателя , который считает, что Украина придумали польские масоны.

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