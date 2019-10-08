"Безграмотные создания!" Фарион после Новосад устроила новый грамматический скандал

Языковед, общественная и политическая деятельница Ирина Фарион раскритиковала нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за грамматические ошибки в его посте в соцсети.

На своей странице в Facebook Фарион указала на 7 ошибок у министра, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

"Дамы и господа! Общепризнанным является афоризм, что свита делает короля. В его свите сплошь безграмотные, примитивные и украиноненавистнические существа", - возмутилась Фарион.

Ранее она устроила в сети подобный скандал вокруг министра образования и науки Анна Новосад, которая допустила ряд ошибок в одном из своих первых министерских постов в Facebook.

Следует отметить, что тогда Новосад отреагировала на замечания.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!