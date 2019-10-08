"Безграмотные создания!" Фарион после Новосад устроила новый грамматический скандал

Языковед, общественная и политическая деятельница Ирина Фарион раскритиковала нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за грамматические ошибки в его посте в соцсети.
На своей странице в Facebook Фарион указала на 7 ошибок у министра, передает Моя Школа OBOZREVATEL.
"Дамы и господа! Общепризнанным является афоризм, что свита делает короля. В его свите сплошь безграмотные, примитивные и украиноненавистнические существа", - возмутилась Фарион.
Ранее она устроила в сети подобный скандал вокруг министра образования и науки Анна Новосад, которая допустила ряд ошибок в одном из своих первых министерских постов в Facebook.
Следует отметить, что тогда Новосад отреагировала на замечания.
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