"Путаете грешное с праведным": в МОН отреагировали на скандал с "потерянными" электронными учебниками

Государственный эксперт директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства образования Мария Дупак заявила, что новое руководство ведомства не "потеряло" электронные версии учебников, которые купило прошлое правительство, а они якобы есть в свободном доступе. Однако эта информация не соответствует действительности.

Такую реакцию вызвала публикация OBOZREVATEL про исчезновение электронных версий учебников для школьников с официального сайта Министерства. Уже почти два месяца проходят "временные работы", конкретного дедлайна никто не называет. Потому что может его и нет?

Работница МОН в Facebook под новостью OBOZREVATEL прислала ссылки и даже пыталась убедить, что электронные версии учебников на сайте Института модернизации содержания образования есть. Однако то, что предоставила женщина, – посылает пользователя на сайты издательств и возможно открыть только три класса.

"Электронные учебники являются лишь тех лет, которые закупались 2016-го, 2017-го, 2018-го и 2019-го года, потому что только с этого времени МОН официально начало предусматривать в контрактах передачу электронной версии. Что касается временных проблем с библиотекой, это не означает, что учебники "потерялись", тем более всегда заявлялось, что расположены они на нескольких ресурсах", – отметила Дупак.

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То, что электронные версии не работают, подтвердило много украинцев. Они отмечали, что до этого часто пользовались сайтом ИМСО, а теперь доступа к учебникам не имеют.

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Напомним, в 2017 году Министерство образования впервые закупило у издательств электронные версии книг для свободного использивания. То есть были потрачены средства налогоплательщиков, как и на создание соответствующей платформы. И тратилось на это не тысячи, а миллионы гривен. Но платформа уже почти два месяца не работает, а официальных объяснений никто не предоставил. Работники ведомства, очевидно, думали, что исчезновение никто не заметит. Ведь есть немало других неофициальных ресурсов, где можно скачать учебник. Однако на проблему обратили внимание.

Вместо того, чтобы написать, как и когда решится проблема, чиновница в комментариях посоветовала "не путать грешное с праведным". Имела ли ввиду государственный эксперт под "грешным" обязанность должностных лиц выполнять свои обязанности – осталось загадкой.

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В МОН отреагировали на скандал с "потерянными" электронными учебниками

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский возмутил школьный учебник по географии, где перепутали города и страны.

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