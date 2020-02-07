Психологи из США заявили, что лучше всего мотивирует детей учиться похвала, а не ссоры и наказания.

Специалисты три года наблюдали более чем за 2500 учениками от 5 до 12 лет. В половине из исследованных классов школьникам рассказывали об их социальных навыках и вознаграждали, если они их использовали. В остальных школах учителя пользовались обычными методами воспитания детей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Educational Psychology.

Ученые заметили, что чем больше учителя хвалят ребенка, тем лучше он идет с ними на контакт и концентрируется на обучении. Похвала вдохновляла учеников работать лучше, особенно тех, кому учеба давалась сложнее.

"К сожалению, предыдущие исследования показали, что учителя склонны наказывать учеников за непослушание чаще, чем хвалить за надлежащее поведение. Похвала – это форма обратной связи с учителями, и ученики нуждаются в ней", – рассказал автор исследования Пол Калдарелла.

Психологи назвали лучшую мотивацию для школьников в обучении Газета "После уроков"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете.

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