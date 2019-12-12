Против буллинга: как учителю защитить себя и детей

В одной из американских школ начали регулярно проводить недели антибулинга. Детям устраивали просмотры фильмов, организовывали дискуссионные клубы, круги поддержки и приглашали психологов для учебных игр. В результате 96% учащихся заявили, что это помогло им лучше понять, что такое буллинг. А 64% учителей подтвердили, что количество случаев буллинга в школе значительно уменьшилось. Мы в проекте Прошколу регулярно получаем письма учителей с историями о буллинге. Поэтому попробуем сегодня поговорить о том, как с этим борются за границей и что из этого можно воплотить уже сегодня в школах Украины.

Осторожно: буллинг – как его узнать?

Стычки между сверстниками или нарушения дисциплины на уроках – это история любой школы. Учителю следует различать буллинг и случайные вспышки детских конфликтов. И своевременно реагировать именно на проявления буллинга. Как его идентифицировать?

Во-первых, буллинг – это явление постоянное, он регулярный и систематический. Это не одноразовая брань или толкотня.

Во-вторых – он преднамеренный и наносит жертве сильную психологическую боль.

В-третьих – в буллинге всегда не равные силы. Агрессор и его команда выбирают жертву слабее себя, которая не может ответить и защититься по разным причинам.

Сплетни, насмешки, прозвища – это все тоже есть проявлениями косвенного буллинга. Он не обязательно должен быть явным и наносить физический вред. Иногда изоляция и игнорирование наносят больше вреда, чем драка или грубые слова.

"Нам пришлось перевести ученика из одного класса в другой из-за того, что он ежедневно становился жертвой насмешек. Ему придумали историю, прозвище и постоянно издевались и во время уроков, и в перерывах. Никаких драк или физических столкновений не было. Просто постоянные шутки, пересмешки за спиной у ребенка, записочки – такого рода история. А ребенок стал просто задерганным и отказывалось ходить в школу. Мы вместе с родителями решили перевести его в другой класс и это помогло, там дети спокойно приняли его, постепенно все шутки прекратились" –Тамара, классный руководитель общеобразовательной школы

"Я и сама стала жертвой сплетен, дети соченяли обо мне какие-то неприличные истории в соцсетях и каждый раз хихикали, как я проходила по коридору. Я не знала, как реагировать, потому что в какой-то момент это перешло все границы, а мне начали постоянно приходить сообщения с незнакомых аккаунтов. В конце концов я решила никак на это не реагировать и блокировать все сомнительные месседжи. Прошло несколько месяцев, прежде, чем дети успокоились. Они могут быть очень жестокими" – Илона, преподавательница английского языка.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, буллинг - как учителю себя и детей poglyad.tv

Что же делать учителю?

Конечно, школа не всесильна и часто искать причины буллинга необходимо за ее пределами. Но по Закону "Об образовании" педагоги и учебное заведение несут полную ответственность за состояние здоровья (в том числе и психологического) своих учеников. Важно, чтобы учитель своевременно реагировал на буллинг.

Ведь последствия буллинга могут влиять на психологическое состояние человека даже в его взрослом возрасте.

Поэтому, если вы стали свидетелем откровенного буллинга – начните с 3-х простых шагов:

Остановите схватку и убедитесь, что все участники – в безопасности. Спросите детей, как они себя чувствуют, отправьте в медпункт, если есть такая необходимость или к психологу. Сообщите администрации школы и родителям. Попробуйте поговорить с каждым участником и выяснить причины такого поведения.

В американских школах есть различные меры наказания за участие в буллинге. Иногда можно обойтись просто устным предупреждением и беседой с детьми. Ведь часто они просто не понимают последствия своих действий и чужих чувств. Если разговоры не помогают, то детей на время отстраняют от уроков или запрещают посещать кружки, участвовать в тренировках спортивных команд, снимают с роли старосты класса. Конечно, в худших случаях детей просто исключают из школы. Но следует понимать, что такие последствия могут травмировать ребенка и еще больше усложнить его поведение. Чтобы не спровоцировать агрессию, необходимо сначала понять причины буллинга, поговорить с ребенком и попытаться найти общее решение с помощью родителей и психологов, если необходимо.

А если жертвой буллинг стал учитель?

В Украине 26% учителей хотя бы раз получали угрозы от родителей или оказывались в центре травли учеников. В таких ситуациях необходимо знать, что вы не должны решать проблему самостоятельно. Алгоритм действий прост и не стоит им пренебрегать:

Напишите заявление директору о буллинге. Закон обязывает руководителя школы принимать такие заявления и реагировать на них. Он должен собрать комиссию и определить уполномоченных лиц, которые проведут расследование ситуации. По решению этой комиссии буллинг могут признать, а могут и нет. Если признают, то директор должен подать заявление в Департамент образования и полицию. Ведь за буллинг есть соответствующее наказание. Если же буллинг не признают, у вас есть полное право это оспорить и подать свои заявления в полицию и Департамента образования.

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Школьная политика антибулинга

Но лучше буллинг предупреждать, тем более, что школа имеет для этого все инструменты. Например – вписать тему буллинга в учебную программу и помочь детям глубже ее понять: читать современную литературу и обсуждать ее на уроках, на английских разговорных темах поднимать вопрос буллинга, а на истории, скажем, изучать историю разного рода дискриминации.

Еще один способ уменьшить количество случаев буллинга – устраивать раз в семестр психологические игры, где дети могут прожить определенные непростые ситуации в безопасных условиях и совместно искать выход из них. Например думать: как бы они действовали на месте жертвы или агрессора в определенных схватках.

В американских школах, кстати, активно внедряют круг поддержки и друзей, где дети могут делиться своими переживаниями и выступать перед другими. Это учит эмпатии, слушать и понимать других, и принимать их различия. Лучше всего, привлечь к таким кругам старшеклассников, чтобы они могли стать менторами для младших детей или новеньких учеников в школе.

Учителя, к сожалению, постоянно сталкиваются с буллингом в школе. И им нужна поддержка. В прошлый раз мы говорили об увольнении учителей — почему они уходили со школы. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам на бесплатную консультацию Прошколу.

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