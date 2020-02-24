"Какая программа НУШ в вашей школе?" Родителям объяснили разницу

В рамках новой украинской школы (НУШ) действуют две программы: одна более консервативная, другая – прогрессивная.

На этот момент обратила внимание народный депутат Украины от партии "Голос", член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун. В эфире ObozTV она посоветовала родителям поинтересоваться, по какой именно программе учится их ребенок. Ведь около 80% учителей выбрали первый вариант.

"Спросите, по какой программе обучают детей. Потому что есть стандарт НУШ, а есть две разработанные программы. Одна – Академией педагогических наук. Она откровенно очень консервативна и в значительной степени сохраняет те подходы, которые внедрялись раньше, которые очень критиковали. И есть другая программа, разработанная под руководством Романа Шаяна. Эта программа более прогрессивная", – рассказала Совсун.

Нардеп призналась, что со своим ребенком занимается именно по программе Шаяна. "Эти учебники лучше, качественнее. Я вижу разницу", – заверила она.

"А 80% украинских учителей начальной школы выбрали более консервативную программу", – подчеркнула политик.

Она порекомендовала все, кто отдает ребенка в первый или второй класс, уточнить, по какой программе будет проходить обучение.

"Это будет показательно. Насколько эта школа открыта к изменениям", – пояснила Совсун.

Около 80% украинских учителей выбрали более консервативную программу НУШ unicef.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили "фотожабу" с актером Киану Ривзом – интернет-мем разместили вместо оригинального фото "Обед на небоскребе" 1932 года.

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