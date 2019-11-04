Программа ВНО 2020: что нужно знать

В 2020 году внешнее независимое оценивание будет проходить с 21 мая по 17 июля.

Украинский центр оценивания образования опубликовал программу ВНО 2020.

Среди всех предметов значительно поменялась украинская литература.

Будущие абитуриенты должны знать следующие изменения:

• Произведение Григория Квитка-Основьяненко "Маруся", а также "Гайдамаки" Тараса Шевченко были изъяты из программы

• Вместо стиха "Гимн" из творчества Ивана Франко теперь нужно прочитать повесть "Захар Беркут";

• В романе Панаса Мирного "Разве ревут волы, как ясли полны?" теперь нужно ознакомиться только с первой и четвертой частью;

• Не нужно читать следующие произведения: "Земля" Ольги Кобылянской, "Молюсь и верю" Максима Рыльского, "Киев — Традиция" Николая Зерова, "Украинское альфреско" Лины Костенко, "О земля потерянная, явись!" и "Как хорошо, что смерти не боюсь я" Василия Стуса, "Железный остров" Олеся Гончара, "Украина в огне" Олександра Довженка и "Стилет или стилос" Евгения Маланюка;

• Новыми в программе в этом году стали: "Каменный крест" Василия Стефаника, "Valse mélancolique" Ольги Кобылянской, "В теплые дни сбора винограда" Максима Рыльского, "Наш язык" Василия Голобородько, "Модри Камень" Олеся Гончара, "Лебеди материнства" Василия Симоненко, "Два цвета" Дмитрия Павличко, "Отрывок из поэмы" Евгения Маланюка и "Господи, гнева пречистого..." Василия Стуса.

Участникам нужно обязательно ориентироваться в персонажах произведений, авторах, определять их тему, идею и проблематику. Соотносить писателей с фрагментами их произведений, знать настоящие фамилии и имена, а также краткую биографию.

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