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Профессор устроил самоубийство в университете на Львовщине

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В Дрогобыче, что на Львовщине, на рабочем месте в кабинете повесился 66-летний профессор Дрогобычского педуниверситета Богдан Винницкий.

Трагический случай произошел в помещении института физики, математики, экономики и инновационных технологий, который является подразделением вуза, пишет Zaxid.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Тело профессора обнаружили сотрудники. Согласно предварительной информации, мужчина имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные головные боли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Профессор Богдан Винницкий устроил самоубийство в университете на Львовщине

Профессор Богдан Винницкий устроил самоубийство в университете на Львовщине

dspu.edu.ua

Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий. Родился в селе Чайковичи Самборского района Львовской области.

Богдан Винницкий

Богдан Винницкий

dspu.edu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области студент повесился в общежитии.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина Львов
Теги
самоубийство университет
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