Профессии-2026 года: опубликовано топ-30 специальностей, которые станут популярными

В ближайшие 15-20 лет в Украине, как и во всем мире, потребуются новые специалисты, которые не только будут разбираться в своей области, но и иметь кросс-отраслевую специализацию.

Профессии будущего могут обеспечить лучшую карьеру до 2020 года и в дальнейшем, пишет Освіторія со ссылкой на издание Trade Schools Colleges Universities.

"Много завтрашних рабочих мест, вероятно, будут результатом сегодняшнего научно-технического прогресса", – говорится в сообщении.

Первое место занимает техник по солнечной энергии. По всему миру такие специалисты пользуются стабильной занятостью. В США прогнозируют, что в течение десятилетия появится примерно 30 тысяч рабочих мест для "солнечных" техников. Средняя оплата за эту профессию в 2018 году составляла 42 тысяч долларов в год.

Второе место – техник ветроэнергетики. Поскольку миру грозит серьезный вред от изменения климата, крайне важно перейти к чистому источнику энергии. Около 14 тысяч вакансий могут быть созданы для техников ветроэнергетики в течение десятилетия. Средняя зарплата в 2018 году составила 54 тысяч долларов в год.

Во многих регионах может возникнуть сильная нехватка врачей. Поэтому следует обратить внимание и на профессию медицинской сестры. В 2018 году средняя ежегодная оплата труда медицинских сестер составляла более 107 тысяч долларов. До 2026 года в Америке прогнозируют более 140 тысяч вакансий.

Также советуют обратить внимание на следующие профессии:

Разработчик программного обеспечения

Физиотерапевт

Лицензирована медсестра

Менеджер медицинских услуг

Аналитик данных

Специалист по цифровому контенту

Аналитик информационной безопасности

Аналитик компьютерных систем

Инженер-биомедик

Специалист по машиностроению

Специалист по электротехнике

Советник по цифровым реабилитациям

Blockchain-разработчик

Диспетчер беспилотника

Техник по "умным" зданиям

Техник по 3D-печати

Разработчик дополненной реальности

Советник по вопросам личной приватности

Личный советник по вопросам бренда

Техник по робототехнике

Дистанционный инженер по охране здоровья

Специалист из городского сельского хозяйства

Нанотехнолог

Biomech-техник

Генетический инженер

Технический этик

Дизайнер виртуальной реальности

Профессии будущего Студвей-можливості

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему падает престиж профессии учителя.

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