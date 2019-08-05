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Профессии-2026 года: опубликовано топ-30 специальностей, которые станут популярными

1.6т Читать материал на украинском

В ближайшие 15-20 лет в Украине, как и во всем мире, потребуются новые специалисты, которые не только будут разбираться в своей области, но и иметь кросс-отраслевую специализацию.

Профессии будущего могут обеспечить лучшую карьеру до 2020 года и в дальнейшем, пишет Освіторія со ссылкой на издание Trade Schools Colleges Universities.

"Много завтрашних рабочих мест, вероятно, будут результатом сегодняшнего научно-технического прогресса", – говорится в сообщении.

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Первое место занимает техник по солнечной энергии. По всему миру такие специалисты пользуются стабильной занятостью. В США прогнозируют, что в течение десятилетия появится примерно 30 тысяч рабочих мест для "солнечных" техников. Средняя оплата за эту профессию в 2018 году составляла 42 тысяч долларов в год.

Второе место – техник ветроэнергетики. Поскольку миру грозит серьезный вред от изменения климата, крайне важно перейти к чистому источнику энергии. Около 14 тысяч вакансий могут быть созданы для техников ветроэнергетики в течение десятилетия. Средняя зарплата в 2018 году составила 54 тысяч долларов в год.

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Во многих регионах может возникнуть сильная нехватка врачей. Поэтому следует обратить внимание и на профессию медицинской сестры. В 2018 году средняя ежегодная оплата труда медицинских сестер составляла более 107 тысяч долларов. До 2026 года в Америке прогнозируют более 140 тысяч вакансий.

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Также советуют обратить внимание на следующие профессии:

  • Разработчик программного обеспечения

  • Физиотерапевт

  • Лицензирована медсестра

  • Менеджер медицинских услуг

  • Аналитик данных

  • Специалист по цифровому контенту

  • Аналитик информационной безопасности

  • Аналитик компьютерных систем

  • Инженер-биомедик

  • Специалист по машиностроению

  • Специалист по электротехнике

  • Советник по цифровым реабилитациям

  • Blockchain-разработчик

  • Диспетчер беспилотника

  • Техник по "умным" зданиям

  • Техник по 3D-печати

  • Разработчик дополненной реальности

  • Советник по вопросам личной приватности

  • Личный советник по вопросам бренда

  • Техник по робототехнике

  • Дистанционный инженер по охране здоровья

  • Специалист из городского сельского хозяйства

  • Нанотехнолог

  • Biomech-техник

  • Генетический инженер

  • Технический этик

  • Дизайнер виртуальной реальности

Профессии будущего

Профессии будущего

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образование
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