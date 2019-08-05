Профессии-2026 года: опубликовано топ-30 специальностей, которые станут популярными

В ближайшие 15-20 лет в Украине, как и во всем мире, потребуются новые специалисты, которые не только будут разбираться в своей области, но и иметь кросс-отраслевую специализацию.
Профессии будущего могут обеспечить лучшую карьеру до 2020 года и в дальнейшем, пишет Освіторія со ссылкой на издание Trade Schools Colleges Universities.
"Много завтрашних рабочих мест, вероятно, будут результатом сегодняшнего научно-технического прогресса", – говорится в сообщении.
Первое место занимает техник по солнечной энергии. По всему миру такие специалисты пользуются стабильной занятостью. В США прогнозируют, что в течение десятилетия появится примерно 30 тысяч рабочих мест для "солнечных" техников. Средняя оплата за эту профессию в 2018 году составляла 42 тысяч долларов в год.
Второе место – техник ветроэнергетики. Поскольку миру грозит серьезный вред от изменения климата, крайне важно перейти к чистому источнику энергии. Около 14 тысяч вакансий могут быть созданы для техников ветроэнергетики в течение десятилетия. Средняя зарплата в 2018 году составила 54 тысяч долларов в год.
Во многих регионах может возникнуть сильная нехватка врачей. Поэтому следует обратить внимание и на профессию медицинской сестры. В 2018 году средняя ежегодная оплата труда медицинских сестер составляла более 107 тысяч долларов. До 2026 года в Америке прогнозируют более 140 тысяч вакансий.
Также советуют обратить внимание на следующие профессии:
Разработчик программного обеспечения
Физиотерапевт
Лицензирована медсестра
Менеджер медицинских услуг
Аналитик данных
Специалист по цифровому контенту
Аналитик информационной безопасности
Аналитик компьютерных систем
Инженер-биомедик
Специалист по машиностроению
Специалист по электротехнике
Советник по цифровым реабилитациям
Blockchain-разработчик
Диспетчер беспилотника
Техник по "умным" зданиям
Техник по 3D-печати
Разработчик дополненной реальности
Советник по вопросам личной приватности
Личный советник по вопросам бренда
Техник по робототехнике
Дистанционный инженер по охране здоровья
Специалист из городского сельского хозяйства
Нанотехнолог
Biomech-техник
Генетический инженер
Технический этик
Дизайнер виртуальной реальности
Профессии будущего
Студвей-можливості
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему падает престиж профессии учителя.
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