Продают фейковые ответы на ВНО: в Украине активизировались интернет-мошенники

В Украине мошенники начали продавать в сети фейковые ответы на внешнее независимое оценивание в 2020 году. Больше всего предложений поступало из Telegram-каналов.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, злоумышленники предлагают участникам тестирования приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мошенники для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика УЦОКО. Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО", – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что все тесты укладывают и печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

Напомним, 3 февраля началась регистрация на ВНО. За 19 дней уже зарегистрировалось 85 550 человек на 283 335 тестирований. Больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе – 84 210, истории Украины – 59 239 и математики – 44 676.

Продают ответы на ВНО: в Украине активизировались интернет-мошенники

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо график проведения ВНО-2020.

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