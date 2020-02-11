Продавал младенцев: главой харьковского вуза может стать известный врач-преступник

Ректором Харьковской медицинской академии последипломного образования может стать бывший глава Львовской областной больницы скорой помощи Богдан Федак, который в 1990-х годах помогал продавать детей за границу.

Об этом рассказала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на Facebook-странице. По ее словам, на должность главы вуза претендуют два кандидата, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Следует отметить, что Федак помог продать за границу 130 младенцев.

"Федак помогал действовать преступной группе, которая продавала детей на усыновление за границу. После раскрытия преступления его приговорили к двум годам лишения свободы. После этого Федак не имел права занимать должности в медицинской отрасли", – рассказала Супрун.

После огласки о резонансном деле Федак продолжал строить успешную карьеру в сфере здравоохранения: он был и главным врачом Харьковской городской клинической больнице, потом – главным врачом областной клинической больницы. А в 2018 году он стал главой управления здравоохранения Харьковской ОГА и пробыл на должности до 2019 года. Федак неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах.

Богдан Федак антикор

Работники медакадемии написали открытое письмо в Минздрав Украины, в котором говорится, что трех претендентов на пост главы вуза отстранили от участия в конкурсе. Веских причин тогда не назвали. В письме также предполагают, что второе лицо, которое претендует на должность, является всего лишь техническим кандидатом.

"Фигуры формата Федака бросают тень на всю медицинскую общественность. Руководить такому человеку заведением, где обучают врачей, значит разрушать основные этические нормы врачебной профессии, что может нести прямую угрозу жизни украинцам", – добавила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области устроили детский турнир в честь убийцы и рэкетира.

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