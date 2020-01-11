Признали даже в "ДНР": боевики "ЛНР" похвастались "международными дипломами" вузов

Глава так называемого "Министерства образования и науки ЛНР" Сергей Цемкало похвастался, что вузы "республики" имеют международные дипломы.

Как рассказал Цемкало, "министерство" в 2019 году заключило "международный договор" с непризнанной "ДНР", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ОстроВ.

"Была проведена определенная работа по международному сотрудничеству в сфере образования", – заявил он.

По его словам, договор с "Донецкой народной республикой" полностью урегулировал вопрос признания всех документов об образовании, званий и ученых степеней.

Боевики "ЛНР" похвастались "международными дипломами" вузов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учителя пожаловались на ультиматумы власти "ДНР".

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