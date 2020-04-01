Притула показал, как отправляет сына в школу на время карантина. Відео

Украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал в Facebook смешное видео, на котором отправляет сына Дмитрия в онлайн-школу.

Обучение для школьников на время карантина никто не отменял. Поэтому дети занимаются с учителями дистанционно. На ролике видно, как 11-летний Дмитрий в коридоре одевает школьную форму, берет рюкзак и отправляется в класс в соседнюю комнату, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Притула показал, как отправляет сына в школу на карантин: видео

"Все, отправил своего юного блогера в школу. Вы как там? Доброе утро!", – подписал видео Притула.

Пользователи соцсети поблагодарили шоумена за позитивный настрой и отмечали, что именно так ученик должен посещать онлайн-школу, а не в пижаме.

"Единственным юмором спасаемся на карантине", "Это действительно пошел в школу. Так и надо – все серьезно", "И мы в школе, но в домашней одежде", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула назвал топ-6 интересных книг для школьников.

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