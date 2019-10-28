Предвзятость учителя: из-за чего и как бороться

Все мы порой способны смотреть на другого человека с предубеждением, но бывают моменты, когда это может серьезно повлиять на жизнь.

Предвзятостью страдают и учителя в отношении некоторых учеников, но как же с этим бороться?

Thegraidenetwork рассказал о том, что предвзятое отношение учителя к ребенку может серьезно повлиять на его дальнейшую жизнь и достижения. Ведь такое несправедливое поведение в его сторону может значительно уменьшить мотивацию и стремление к учебе, а также понизить самооценку.

Предубеждение может появиться из-за таких факторов:

1. Гендерная дискриминация

В нашем мире все еще существует стереотип о том, что мальчики должны работать, а девочки заботиться о семье, не думая о карьере. Учителя, которые согласны с данным убеждением порой обесценивают старания женского пола и не дают возможности проявить себя.

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2. Раса

К сожалению, но даже раса школьника может повлиять на оценку преподавателя. В таких случаях ученик другой национальности может получить бал значительно ниже, чем одноклассники. К примеру, из-за собственных стереотипов преподавателя.

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3. Отдельные жертвы

Помимо более обобщенных факторов как раса и пол, часто учителя выстраивают свое отношение к ученикам по определенным факторам, например:

• Плохой результат на предыдущих уроках

• Неаккуратность ученика

• Поведение

• Социальный класс

• Слабая посещаемость

pixabay.com

Что же делать, если учитель продолжает снижать оценки и проявлять скрытое неуважение к ребенку?

Прежде всего нужно четко понимать, что учитель не имеет права ставить собственные предубеждения и эмоции выше знаний ученика. В любом случае стоит понять причину такого поведения преподавателя, после чего завести спокойный разговор с ним. Если же учитель продолжает вести себя предвзято в отношении ребенка, нужно идти к администрации школы, чтобы решить проблему кардинально.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что ни в коем случае нельзя делать учителю.

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