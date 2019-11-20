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Предотвратить буллинг: украинских школьников будут учить развивать мягкие навыки

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К 2024 году 26 школ из разных областей Украины внедрять систему по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения, который позволит снизить уровень буллинга.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, для участия в программе в целом было отправлено 182 заявки, среди которых были отобраны 26, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Накапливать знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализовать свои умения и стать успешным. Важно также понимать, что "мягкие навыки" является более широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, сотрудничать", – отметила министр образования Анна Новосад.

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Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, обучению, друг к другу и к самим себе.

"Вместе с 26 учреждениями, педагоги которых прошли тренинг, к проекту присоединятся и 26 идентичных по перечню показателей школ, которые не применять эту программу, но также будут проходить опрос и собирать данные. Результатом станет сравнение в конце года показателей успеваемости, уровня буллинга, получение радости от обучение в школах с СЕЕН и в школах без использования этой программы", – рассказал председатель EdCamp Ukraine Александр Элькин.

Помогать в разработке материалов будут: детскый и семейный психолог Светлана Ройз, 10-ый министр образования Лилия Гриневич, ученые и педагоги-практики.

Украинских школьников будут учить развивать мягкие навыки

Украинских школьников будут учить развивать мягкие навыки

life.ko.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад рассказала, будут ли закрывать сельские школы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Новости для школьников
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа дети буллинг Министерство образования Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вищиванка только мозг затопляет.
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