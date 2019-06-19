Право детей играть с ровесниками на переменах является фундаментальным, утверждают специалисты

Психологи призывают не задерживать детей в классе, когда началась перемена. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Исследование, проведенное в начале 2019 года, показало, что за последние 20 лет время перерывов в британских школах значительно сократилось. Например, в 1995 году дети в возрасте от 5 до 7 лет имели на 45 минут больше времени для отдыха в школе, чем их ровесники сегодня. А в распоряжении учащихся в возрасте от 11 до 16 лет было на 65 минут больше свободного времени, чем сейчас.

Врачи забили тревогу в связи с "эпидемией" детского ожирения и на фоне беспокойства психическим состоянием детей. Современные школьники имеют больше проблем с весом и здоровьем в том числе из-за нехватки свободного времени, считают психологи. "Преимущества игры для детей, включая детей старшего возраста, были хорошо документированы педагогами-психологами, и очень важно, чтобы эту часть развития не отбирали у школьников", - считает д-р Гэвин Морган. Специалисты Британского психологического общества также утверждают, что школа не имеет права ограничивать свободное время детей на переменах, ведь игры и общение со сверстниками являются неотъемлемой частью школьной жизни и чрезвычайно важны для создания прочных отношений между одноклассниками, а также в семьях и общинах.

Психологи призывают учителей и практикантов не оставлять учеников в классе на перемене в качестве наказания за невыполненное задание или плохое поведение и не препятствовать общению детей и подростков. Принуждение учащихся работать на перерывах - нарушение фундаментальных прав детей, уверены ученые.

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