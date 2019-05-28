Правильные ответы ЗНО 2019: испанский, немецкий и французский языки

Во вторник, 28 мая, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы на тестирование по иностранным языкам.
В частности, файл с достоверными ответами на тесты по испанскому языку можно загрузить по следующей ссылке.
Для тех, кто сдавал французский язык, ответы на вопросы тестирования расположены здесь.
Кроме того, доступна таблица с ответами на тесты по немецкому языку.
Уже к 20 июня на персональных страницах потенциальных абитуриентов обнародуют официальные результаты ВНО-2019 по соответствующим предметам. Также размещены схемы, по которым участники тестов могут определить алгоритм начисления баллов по всем заданиям.
До 30 мая будут опубликованы схемы оценивания специальных заданий.
Напомним, ранее в сети появились правильные ответы на тесты по украинскому языку и литературе.
Между тем школьница призвала президента Владимира Зеленского выступить с инициативой по отмене Внешнего независимого оценивания и поспособствовать изменению системы поступления абитуриентов в высшие учебные заведения.
Также в Харьковской области застрелился 15-летний Илья Заярной, сын заместителя мэра города Змиев. Известно, что ранее парень не сдал тестирование по украинскому языку.
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