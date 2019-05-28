Правильные ответы ЗНО 2019: испанский, немецкий и французский языки

Во вторник, 28 мая, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы на тестирование по иностранным языкам.

В частности, файл с достоверными ответами на тесты по испанскому языку можно загрузить по следующей ссылке.

Для тех, кто сдавал французский язык, ответы на вопросы тестирования расположены здесь.

Кроме того, доступна таблица с ответами на тесты по немецкому языку.

Уже к 20 июня на персональных страницах потенциальных абитуриентов обнародуют официальные результаты ВНО-2019 по соответствующим предметам. Также размещены схемы, по которым участники тестов могут определить алгоритм начисления баллов по всем заданиям.

До 30 мая будут опубликованы схемы оценивания специальных заданий.

Напомним, ранее в сети появились правильные ответы на тесты по украинскому языку и литературе.

Между тем школьница призвала президента Владимира Зеленского выступить с инициативой по отмене Внешнего независимого оценивания и поспособствовать изменению системы поступления абитуриентов в высшие учебные заведения.

Также в Харьковской области застрелился 15-летний Илья Заярной, сын заместителя мэра города Змиев. Известно, что ранее парень не сдал тестирование по украинскому языку.

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