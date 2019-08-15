Правила нового украинского правописания не введут на ВНО: в чем дело

Нормы нового украинского правописания не будут проверять в течение ближайших пяти лет при сдачи ВНО, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учебных заведениях.

Об рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Юрий Бойко, пишет Прямой. По его словам, если во время выполнения творческого задания участник тестирования будет использовать новое правописание, это ошибкой не будет считаться.

"Можно по-разному относиться к новым нормам, воспринимать их или нет, но УЦОКО вводит мораторий на их использование в течение ближайших пяти лет. Абитуриенты не будут работать в тестовых тетрадях с задачами, которые будут направлены на проверку владения нормами тех изменений в правописании, которые недавно состоялись", – отметил Бойко.

Поэтому задач типа "авдиторії" – "аудиторії, "етеру" – "ефіру" ближайших пять лет на ВНО не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван регионы-лидеры, куда больше вступило абитуриентов с высокими баллами ВНО.

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