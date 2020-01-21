Не дали зарплату и начали угрожать: как украинцы вынуждены работать за копейки

В Тернопольской области учительница сельской школы чуть не поплатилась за то, что пожаловалась на невыплату заработной платы. В сельсовете уверяют, что женщину не наказали и пеняют на правительство, которое якобы не во время дает деньги. Подробнее о школьной истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Чуть не поплатились за жалобу

Учителя школы небольшого села Нападивка на Тернопольщине чуть не пострадали из-за того, что пожаловались на горячую линию правительства на задержку заработной платы.

Село Борсуки в Тернопольской области Википедия

Как рассказала учительница английского языка Ирина Бородавчук, проблемы с зарплатой у учителей школ, которые относятся к Борсуковской сельской громаде, начались сразу после образования ОТО. "Сначала мы надеялись, что это временно, ситуация наладится. Но ничего не изменилось", – говорит учительница.

В преддверии Новогодних праздников учителя школы решили пожаловаться на горячую линию правительства, рассказать о своих проблемах. На перемене несколько преподавателей набирали номер телефона, однако дозвониться туда было сложно.

Удача улыбнулась именно Ирине Бородавчук. Она успела рассказать о проблеме. А также учительнице математики Светлане Забуйской, которая успела дозвониться позже. Однако, как часто бывает у чиновников, жалобу учителей спустили сначала в область, а оттуда – в ту самую Борсуковскую ОТО.

Учитель английского Ирина Бородавчук смогла дозвониться на горячую линию правительства Facebook Ирины Бородавчук

Сразу и деньги нашлись

Ирина Бородавчук на своей страничке в социальной сети даже выложила фото распоряжения местной чиновницы, начальницы управления образования ОТО Елены Солониной с требованием разобраться с непокорной учительницей.

Документ

Оказалось, что звонок Ирины зафиксирован на первой минуте начала урока в 3-м классе. И это стало основанием для служебного расследования. Не задержку зарплаты, а именно звонок учительницы решили расследовать сельские чиновники.

Начальница управления образования сельской громады приказала провести служебное расследование по учительнице Facebook Елены Солониной

Правда, есть только один плюс в этой истории – в сельской громаде сразу же нашлись деньги на выплату задолженности по зарплате.

"Мы и так за копейки работаем"

В самой ОТО свою вину отрицают. "Служебное расследование ничем не закончилось, никто никого не наказывал. А задержка связана с тем, что зарплаты учителям платят из госбюджета. Вот когда к нам поступает субвенция оттуда, тогда и выплачиваем. А откуда нам взять деньги? Местный бюджет выплачивает только зарплату обслуживающему персоналу школы", – пояснил юрист сельской громады Владимир Талабан.

Он заверил, что у них была проверка областной службы Гоструда, которая никаких нарушений с зарплатами не обнаружила.

Правда, сама Ирина Бородавчук рассказала нам, что уже сейчас, в январе, им вновь задержали аванс. "Никто не был наказан и в результате в январе нам снова задержали аванс. Такое происходит только в нашем ОТО. В других школах учителям все выплачивают вовремя в конце месяца. Но субвенция всем поступает в одно время, почему же у нас в Борсуках такая ситуация?", – возмущается учительница.

Facebook Ирины Бородавчук

Она рассказывает, что учителя уже не раз обращались к местным чиновникам. И каждый раз там находятся новые отговорки: то ошибка в бухгалтерии, то не успели начислить деньги.

В самой школе считают, что местные чиновники просто сводят счеты с учителями за то, что они не молчат. "Мы и так работаем за копейки. Но нам нужно кормить семьи, дети тоже ходят в школу, их нужно учить и одевать. Для нас несколько дней задержки - это катастрофа. Это значит, что мы должны экономить на обеде ребенка, чтобы как-то выкрутиться, задерживать оплату коммуналки", – рассказала одна из учителей этой школы.

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