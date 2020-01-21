Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Марина Петик
Марина Петик
Журналист Все статьи автора

Не дали зарплату и начали угрожать: как украинцы вынуждены работать за копейки

558
Читать материал на украинском

В Тернопольской области учительница сельской школы чуть не поплатилась за то, что пожаловалась на невыплату заработной платы. В сельсовете уверяют, что женщину не наказали и пеняют на правительство, которое якобы не во время дает деньги. Подробнее о школьной истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Чуть не поплатились за жалобу

Учителя школы небольшого села Нападивка на Тернопольщине чуть не пострадали из-за того, что пожаловались на горячую линию правительства на задержку заработной платы.

Село Борсуки в Тернопольской области

Село Борсуки в Тернопольской области

Википедия

Как рассказала учительница английского языка Ирина Бородавчук, проблемы с зарплатой у учителей школ, которые относятся к Борсуковской сельской громаде, начались сразу после образования ОТО. "Сначала мы надеялись, что это временно, ситуация наладится. Но ничего не изменилось", – говорит учительница.

В преддверии Новогодних праздников учителя школы решили пожаловаться на горячую линию правительства, рассказать о своих проблемах. На перемене несколько преподавателей набирали номер телефона, однако дозвониться туда было сложно.

Удача улыбнулась именно Ирине Бородавчук. Она успела рассказать о проблеме. А также учительнице математики Светлане Забуйской, которая успела дозвониться позже. Однако, как часто бывает у чиновников, жалобу учителей спустили сначала в область, а оттуда – в ту самую Борсуковскую ОТО.

Учитель английского Ирина Бородавчук смогла дозвониться на горячую линию правительства

Учитель английского Ирина Бородавчук смогла дозвониться на горячую линию правительства

Facebook Ирины Бородавчук

Сразу и деньги нашлись

Ирина Бородавчук на своей страничке в социальной сети даже выложила фото распоряжения местной чиновницы, начальницы управления образования ОТО Елены Солониной с требованием разобраться с непокорной учительницей.

Документ

Документ

Оказалось, что звонок Ирины зафиксирован на первой минуте начала урока в 3-м классе. И это стало основанием для служебного расследования. Не задержку зарплаты, а именно звонок учительницы решили расследовать сельские чиновники.

Начальница управления образования сельской громады приказала провести служебное расследование по учительнице

Начальница управления образования сельской громады приказала провести служебное расследование по учительнице

Facebook Елены Солониной

Правда, есть только один плюс в этой истории – в сельской громаде сразу же нашлись деньги на выплату задолженности по зарплате.

"Мы и так за копейки работаем"

В самой ОТО свою вину отрицают. "Служебное расследование ничем не закончилось, никто никого не наказывал. А задержка связана с тем, что зарплаты учителям платят из госбюджета. Вот когда к нам поступает субвенция оттуда, тогда и выплачиваем. А откуда нам взять деньги? Местный бюджет выплачивает только зарплату обслуживающему персоналу школы", – пояснил юрист сельской громады Владимир Талабан.

Он заверил, что у них была проверка областной службы Гоструда, которая никаких нарушений с зарплатами не обнаружила.

Новости
Разница колоссальная! Экономист сравнил зарплаты топ-чиновников Украины и Польши

Правда, сама Ирина Бородавчук рассказала нам, что уже сейчас, в январе, им вновь задержали аванс. "Никто не был наказан и в результате в январе нам снова задержали аванс. Такое происходит только в нашем ОТО. В других школах учителям все выплачивают вовремя в конце месяца. Но субвенция всем поступает в одно время, почему же у нас в Борсуках такая ситуация?", – возмущается учительница.

Не дали зарплату и начали угрожать: как украинцы вынуждены работать за копейки

Facebook Ирины Бородавчук

Она рассказывает, что учителя уже не раз обращались к местным чиновникам. И каждый раз там находятся новые отговорки: то ошибка в бухгалтерии, то не успели начислить деньги.

В самой школе считают, что местные чиновники просто сводят счеты с учителями за то, что они не молчат. "Мы и так работаем за копейки. Но нам нужно кормить семьи, дети тоже ходят в школу, их нужно учить и одевать. Для нас несколько дней задержки - это катастрофа. Это значит, что мы должны экономить на обеде ребенка, чтобы как-то выкрутиться, задерживать оплату коммуналки", – рассказала одна из учителей этой школы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "долг по зарплате" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
долг по зарплате
Место
Украина Тернополь
Теги
школа долги зарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы