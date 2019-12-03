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Появились печальные результаты тестов украинских школьников PISA 2018

1.8т
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Международное исследование качества образования PISA 2018 показало, что украинские школьники не дотянули до средних показателей.

Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук. Всего в списке 79 участников. Исследование PISA проходит под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Deutsche Welle.

Знание тестируют раз в три года среди 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учатся минимум в седьмом классе. Отмечается, что Украина впервые присоединилась к исследованию.

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По показателю читательской компетенции ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000. То есть исследовали способность понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни.

Появились результаты PISA 2018

Появились результаты PISA 2018

Обо всем

Лучшие результаты у китайских школьников – 555 баллов. Однако в КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях. Хуже всего ситуация у филиппинских школьников, которые в среднем набрали 340 баллов.

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По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла. Средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Лидерами являются школьники четырех китайских провинций – 591 балл. На последнем месте – школьники из Доминиканской Республики – 325 баллов.

В сфере естественных наук украинские школьники в среднем набрали 469 баллов. Средний показатель для стран ОЭСР – 489 баллов. Ученики школ в четырех китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов, а учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике в среднем получили только 336 баллов – это самый низкий показатель.

Какой уровень знаний у украинских школьников? Появились результаты PISA 2018

Какой уровень знаний у украинских школьников? Появились результаты PISA 2018

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинских школьников будут учить развивать мягкие навыки.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа образование дети
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
То ли ещё будет, когда образование на русском запретят окончательно
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