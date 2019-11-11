Министр образования Анна Новосад заявила, что новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года.

Об этом руководительница МОН рассказала во время презентации "To do list" изменений в образовании и науке. По ее словам, повышение зарплаты учителей будет происходить постепенно, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

Новосад отметила, что необходимо работать над мотивацией и развитием педагогов. Важным является также вопрос финансового обеспечения учителей. Поэтому в Госбюджет на 2020 год заложено почти 10 млрд грн дополнительно на индексацию заработных плат и повышение выплат отдельным категориям.

Министерство образования планирует демонополизацию повышения квалификации педагогов. В частности, государство будет признавать негосударственные курсы. Кроме того, будет введен институт супервизоров – морально-психологическое сопровождение и поддержка учителей.

"Наряду с деньгами каждый педагог должен иметь свободу для профессионального развития", – подчеркнула Новосад.

Повышение зарплат учителям: Новосад назвала крайний срок

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточного экономического роста.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал