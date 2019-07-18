Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Повышение зарплат учителям: экономист назвала негативные последствия

1.2т Читать материал на украинском

Старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач сообщила, что значительное повышение зарплат педагогам приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость.

Об этом эксперт заявила Экономической правде после решения правительства и Министерства образования и науки повысить заработную плату педагогам на рекордные 70% в 2020 году.

По ее словам, такое повышение зарплат – дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет отвлекать ресурсы от других важных проектов. При этом отмечается, что средства на повышение зарплат педагогов и ученых на 2020 год не предусмотрены.

Новости
Зарплату украинским учителям будут начислять по-новому: появились детали

"На это решение дополнительно нужно найти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн – из государственного бюджета и 4,9 млрд грн – из местных", – сообщили в Министерстве финансов.

В 2017 году повышение зарплат в секторе образования было благодаря дополнительным секторальным надбавкам. Их утвердили отдельным постановлением. В 2018 году по той же причине зарплаты учителей выросли еще на 30%.

"Принятие этого решения порождает вопрос: почему учитель, а не другие категории бюджетников? К примеру, врачи получают меньшую зарплату, чем учителя, а после последнего решения правительства это соотношение еще больше изменится не в пользу врачей", – отметила Головач.

зарплаты учителей

зарплаты учителей

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования предложили сертификацию учителей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования образование зарплата Кабинет министров Украины Министерство финансов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Гениально
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0