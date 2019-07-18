Повышение зарплат учителям: экономист назвала негативные последствия

Старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач сообщила, что значительное повышение зарплат педагогам приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость.

Об этом эксперт заявила Экономической правде после решения правительства и Министерства образования и науки повысить заработную плату педагогам на рекордные 70% в 2020 году.

По ее словам, такое повышение зарплат – дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет отвлекать ресурсы от других важных проектов. При этом отмечается, что средства на повышение зарплат педагогов и ученых на 2020 год не предусмотрены.

"На это решение дополнительно нужно найти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн – из государственного бюджета и 4,9 млрд грн – из местных", – сообщили в Министерстве финансов.

В 2017 году повышение зарплат в секторе образования было благодаря дополнительным секторальным надбавкам. Их утвердили отдельным постановлением. В 2018 году по той же причине зарплаты учителей выросли еще на 30%.

"Принятие этого решения порождает вопрос: почему учитель, а не другие категории бюджетников? К примеру, врачи получают меньшую зарплату, чем учителя, а после последнего решения правительства это соотношение еще больше изменится не в пользу врачей", – отметила Головач.

зарплаты учителей 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования предложили сертификацию учителей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!