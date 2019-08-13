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Поступление абитуриентов из Крыма в украинские вузы: названы главные препятствия

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Абитуриенты из Крыма еще могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. Однако есть препятствия, с которыми сталкиваются крымчане.

Как пишет Сегодня, были случаи, что талантливые дети вынуждены были ехать в Россию.

Одно из главных препятствий для абитуриентов, которые оказались под оккупационным режимом, – Украина требует военный билет или приписное свидетельство от юношей из Крыма и ОРДЛО. В правилах поступления просто не прописаны исключения.

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"Когда абитуриенты приходят в вуз, им приходится доказывать, что они из Крыма или Донбасса. Предлагаемый перечень документов, которые могут подтверждать проживание на оккупированных территориях, не всегда подходит вузам, например – факт владения жильем", – говорится в сообщении.

Также препятствием является то, что нет информации об особых правилах поступления. Поэтому абитуриенты поступают двумя путями. Первый – через Центры образования, второй – через ВНО на общих основаниях.

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"Государство в большей степени отстранилось, особенно, Министерство образования. Информация просто туда не заходит. Дети с оккупированных территорий, которые сдавали ВНО, только после вступления узнавали, что могли вступить через образовательные центры", – говорит Олег Охредько, аналитик Центра общественного образования "Альменда".

Однако абитуриенты могут поступить только в учебные заведения Министерства образования Украины. Вузы Министерства здравоохранения и Министерства культуры не принимают выпускников с оккупированных территорий по особым условиям.

Вступление-2019

Вступление-2019

Вестник Кременчуга

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму оккупанты взялись за абитуриентов из Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования образование
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Говорят после украинских ВУЗа на клубнику сразу берут?
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