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Поссорилась с парнем: 20-летняя студентка выпала из окна общежития и погибла

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В Москве (Россия) 20-летняя студентка Алиса Кузьмина выпала из окна девятого этажа здания общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

По данным РЕН ТВ, перед падением девушка устроила погром в своей комнате, где проживают еще две девушки. Экстренные службы, прибывшие на место, не смогли ей помочь, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Девушка училась на 3-м курсе факультета туризма в Московском институте физкультуры, накануне поссорилась со своим парнем", – сообщили в Telegram-канале Mash.

Студентка Алиса Кузьмина

Студентка Алиса Кузьмина

Telegram канал Mash

Следует отметить, что в момент инцидента Кузьмина была одна. Следователи устанавливают причины произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре 3 февраля в одной из жилых комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок. В момент инцидента в комнате находились студенты.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Учеба за границей
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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