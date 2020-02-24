Поссорилась с парнем: 20-летняя студентка выпала из окна общежития и погибла

В Москве (Россия) 20-летняя студентка Алиса Кузьмина выпала из окна девятого этажа здания общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

По данным РЕН ТВ, перед падением девушка устроила погром в своей комнате, где проживают еще две девушки. Экстренные службы, прибывшие на место, не смогли ей помочь, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Девушка училась на 3-м курсе факультета туризма в Московском институте физкультуры, накануне поссорилась со своим парнем", – сообщили в Telegram-канале Mash.

Студентка Алиса Кузьмина Telegram канал Mash

Следует отметить, что в момент инцидента Кузьмина была одна. Следователи устанавливают причины произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре 3 февраля в одной из жилых комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок. В момент инцидента в комнате находились студенты.

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