Популярный вуз Украины остался без бюджетных мест: что случилось

Одесский национальный медицинский университет в 2019 году не получит ни одного места по государственному заказу.

Как пишет Освіта.ua, причиной такого решения в Министерстве здравоохранения называют отсутствие "официального легитимного обращения" от учреждения высшего образования.

МОЗ уже передало Министерству образования предложения медицинских университетов относительно объемов государственного заказа в 2019 году. Речь идет о максимальном количестве мест, которое может обеспечить каждое учреждение высшего образования.

"В начале июня в результате столкновений у Одесского национального медицинского университета пострадали 28 человек. Позже и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Одесский национальный медицинский университет захвачен рейдерами, а учебное заведение саботирует решение Министерства здравоохранения", – говорится в сообщении.

Как пишет Odessitua, в университете уже долгое время преобладает неспокойная обстановка. В течение года студентам не выплачивали вовремя стипендии, а сотрудникам – зарплаты.

Одесский национальный медицинский университет Укринформ

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