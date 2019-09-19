Инклюзивное образование: МОН подготовило видеоразъяснения для родителей

Министерство образования и науки Украины обнародовало первую серию видеоразъяснений об инклюзивном обучение.
Родители и все, кто интересуется этой темой, смогут узнать о том, что такое инклюзивно-ресурсные центры, как к ним обратиться и получить помощь специалистов, пишет пресс-служба МОН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В роликах с родителями будет говорить госэксперт директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Ольга Набоченко.
"Мы понимаем, насколько важна роль родителей детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе. Именно поэтому подготовили для них в формате видео пошаговую инструкцию по вопросам, интересующим их больше всего. Что делать, куда и когда обращаться – все это мы объясняем", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.
В дальнейшем ведомство распространит еще три отдельные ролики о механизмах зачисления и открытия инклюзивных групп на всех уровнях образования от дошкольного до вузов.
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