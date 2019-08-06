Десять глобальных препятствий для получения образования

Право на образование – одно из главных прав для ребенка. Однако не каждый имеет возможность его получить. Поэтому выделено 10 глобальных причин, которые препятствуют образованию по всему миру.

Как пишет Global Citizen, на сегодняшний день не посещают школу около 262 миллионов детей. ООН считает эту цифру недопустимой и требует, чтобы правительства стран приняли меры и исправили ситуацию.

Среди проблем выделяют 10 основных, а именно:

1. Недостаток финансирования на образование

Страны третьего мира не могут полагаться на собственное финансирование. Для развития образования они нуждаются в дополнительной помощи. В среднем на одного ребенка в развивающихся странах приходится 1.25 доллара в день, что считается скудными средствами.

Газа, Палестинская автономия globalcitizen.org

2. Дефицит, или неграмотность учителей

Учитель является очень важным звеном в структуре получения знаний. К сожалению, далеко не все компетентные, к тому же во многих странах кризис учителей. По оценкам ООН, для достижения начального и среднего образования по всему миру к 2030 году необходимо 69 млн учителей.

3. Отсутствие классов

Дети во многих странах учатся в развалившихся и переполненных классах, а иногда вообще на улице. В Малави на один класс приходится в среднем 130 детей. И это проблема не только в нехватке классов, но также и в качестве образования.

В Судане ученики пытаются привлечь внимание учителя, чтобы ответить на вопрос globalcitizen.org

4. Устаревшие учебники

Бывают учебники с неинтересной, а порой уже и не нужной информацией. Иногда их совсем не хватает, в то время как учителя и ученики нуждаются в основных материалах.

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5. Игнорирование детей с ограниченными возможностями

На образование имеют право все, но почему-то для детей с ограниченными возможностями свои правила. В некоторых бедных странах школу не посещают около 95%. Однако и в развитых странах статистика не лучше: около 90%.

Ученик с проблемами зрения читает шрифт Брайля в Рио-де-Жанейро globalcitizen.org

6. "Неправильный" пол

Одной из наиболее частых причин отказа в образовании во многих странах является пол. Более 132 миллионов девушек не посещают школы.

Исламабад, Пакистан globalcitizen.org

7. Конфликты в стране

По данным ЮНЕСКО, 61 млн детей не посещают школу, поскольку они живут в зонах конфликтов и стихийных бедствий.

Ученики первых классов посещают подвальную школу в Сирийской Арабской Республике globalcitizen.org

8. Расстояние от дома до школы

Далеко не всегда школы находятся возле дома, а когда расстояние доходит до 100 км и более, то поход за знаниями становиться просто невозможным. Не у каждых родителей есть возможность довезти ребенка, поэтому порой по этой причине приходится отказываться от обучения.

Две девушки возвращаются домой после посещения специального учебного центра, созданного в местной мечети в Шринагаре, Индия globalcitizen.org

9. Голод

Без нормального питания человек не может функционировать нормально. Сильное истощение приводит к тому, что ребенок не способен воспринимать информацию, которую ему дают на уроках.

10. Расходы на образование

Дети вынуждены оставаться дома или идти на работу, так как "бесплатные" школы требуют сборы на форму, учебники, ручки и другие принадлежности для обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованная статистика, указывающая, что сельское образование в Украине не дает результата.

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