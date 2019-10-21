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Полкило лука через "ProZorro": на Черниговщине оконфузился отдел образования

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Отдел образования Нежинской районной администрации (Черниговская область) оконфузился с торгами через портал публичных закупок "ProZorro".

Так, был размещен тендер на закупку полкила лука, за что Нежинская РГА заплатит 5 гривен. Также дважды закупали булки, за которые нужно заплатить 45,50 и 49 гривен, говорится в системе ProZorro (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Судя по статусу закупки "Завершена", поставщики лука и булок нашлись. Ими соответственно оказались ФЛП Скрипка С.М. и Кулик В.Г. Товар должен быть доставлен до конца октября.

Отмечается, что контактным лицом по закупкам является главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования Нежинской РГА Олег Обидейко.

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Закупки отдела образования Нежинской РГА

Как сообщал OBOZREVATEL, на ProZorro показали странный тендер.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Чернигов
Теги
скандал в школе школа ProZorro
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