Ректор Университета Джексона штата Миссисипи (США) Уильям Бинум-младший пытался снять проститутку, из-за чего его арестовали, и он подал в отставку.

В рамках операции задержали 17 человек в одном из отелей города Клинтон, куда те направились по рекламному объявлению. Подозреваемые пытались получить сексуальные услуги в сотрудниц полиции, которые представились проститутками, пишет The New York Post со ссылкой на местную полицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поймали с поличным: ректор вуза пытался заказать проститутку volyn.tabloyid.com

57-летний ректор при аресте назвался вымышленным именем. Также его обвинили в незаконном хранении марихуаны. В рамках операции была арестована и 46-летняя куратор арт-галереи вуза Шонда Маккарти.

Следует отметить, что Бинум занимал пост ректора Университета Джексона с 2017 года, до этого он руководил Государственным университетом Долины Миссисипи.

William Bynum Jr Clinton Police Department

Как сообщал OBOZREVATEL, престижный вуз в США попал в громкий скандал, потому что профессор потратил грант на стриптизерш.

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