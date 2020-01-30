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Поджег куртку и убежал: мальчик устроил масштабный пожар в школе

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В Краснодаре (Россия) ученик четвертого класса устроил пожар в местной школе №49.

Как сообщило издание "Югополис", мальчик нашел зажигалку и случайно поджег куртку в раздевалке, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок испугался наказания и не сказал взрослым о том, что произошло. Пожарная сигнализация сработала, когда огонь распространился по школе. Из школы эвакуировали 524 ученика и 60 учителей, пожар потушен. Пострадавших нет, сгорела только верхняя одежда некоторых детей.

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"Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога")", – говорится в сообщении.

Мэр Краснодара Евгений Первишов отметил, что в этой ситуации необходимо помочь мальчику, чтобы ситуация не испортила ему будущее. Он готов лично участвовать в возмещении вреда тем родителям, чье имущество пострадало.

В Краснодаре мальчик устроил пожар в школе

В Краснодаре мальчик устроил пожар в школе

prokuratura-krasnodar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России толпа школьников избила мальчика.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Краснодар
Теги
Новости России ребенок школа пожар
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