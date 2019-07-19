Подготовка нового формата: учителем в Украине можно стать без педагогического образования

В Украине с помощью программы "Обучай для Украины" креативные специалисты могут стать учителями без педагогического образования – достаточно только желания и любви к детям.

Как пишет Освіта Нова, несколько лет назад Украина присоединилась к международной программы Teach For All. Ее цель – обеспечить всем детям доступ к качественному образованию.

"Teach For All – это сеть школ и комьюнити педагогов и тьюторов, которые, как миссионеры, приходят в те школы, в которых ученики имеют проблемы с успеваемостью. Часто это школы в бедных районах или учреждения для детей с особыми образовательными потребностями", - говорится в сообщении.

В основном качество образования определяется местом обучения. Дети из отдаленных сельских школ имеют меньшие шансы на поступление в университет, чем их сверстники из больших городов. Тогда есть два пути решения проблемы: привезти учеников к хорошим учителям или привезти хороших учителей к ученикам. Вторым вариантом и занимается украинская организация "Обучай для Украины".

Пока среди ее партнеров около 20 школ в разных областях страны. А "учителя-миссионеры" получают зарплату за свою работу и стипендию, которая покрывает расходы на проживание.

Чтобы стать участником программы и отправиться в школу, не нужно педагогического образования. Важно только иметь степень бакалавра любой специальности, быть гражданином Украины, иметь возможность посвятить два года работе с детьми и полтора месяца собственной учебе. Также обязательным условием является переезд в тот населенный пункт, школа которого нуждается в специалистах.

Организаторы, в свою очередь, готовят школьных учителей нового формата, наставников, которые помогают ученикам найти свой путь в жизни и поверить в себя.

учитель Ukr.Life

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