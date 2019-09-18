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Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

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Маме второклассника Святопетровской ООШ (Киевская область), который болен сахарным диабетом, запретили заходить в школьную столовую.

Об инциденте женщина рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, она каждый день приходит в школу, чтобы проверить сыну уровень сахара в крови, посмотреть, что он будет есть, и сделать инъекцию инсулина.

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"Завуч говорит, что другие родители, посмотрев на то, что кому-то можно заходить, тоже захотят. Но я за целый год не увидела ни одной мамы или папы возле столовой. Меня попросили принести медицинскую книжку, и тогда за крайним столиком я буду иметь возможность побыть с сыном", – рассказала мать.

В комментариях пользователи соцсети возмутились таким действиям со стороны администрации школы. Говорят, что в столовую родителям не запрещается ходить и никакой медицинской книжки не нужно.

Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Скриншот

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Тег
конфликт в школе
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70rus xxx
70rus xxx
Странно,из-за чего скандал?Столовая не конюшня,что б каждый туда перся.Мамаша уверена,что абсолютно здорова?
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