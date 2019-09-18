Под Киевом маме больного ребенка запретили заходить в школьную столовую: возник скандал

Маме второклассника Святопетровской ООШ (Киевская область), который болен сахарным диабетом, запретили заходить в школьную столовую.

Об инциденте женщина рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, она каждый день приходит в школу, чтобы проверить сыну уровень сахара в крови, посмотреть, что он будет есть, и сделать инъекцию инсулина.

"Завуч говорит, что другие родители, посмотрев на то, что кому-то можно заходить, тоже захотят. Но я за целый год не увидела ни одной мамы или папы возле столовой. Меня попросили принести медицинскую книжку, и тогда за крайним столиком я буду иметь возможность побыть с сыном", – рассказала мать.

В комментариях пользователи соцсети возмутились таким действиям со стороны администрации школы. Говорят, что в столовую родителям не запрещается ходить и никакой медицинской книжки не нужно.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборы" в столовой.

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