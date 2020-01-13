Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

1.1т
Читать материал на украинском

Директор школы №173 Соломенского района города Киева Ирина Януш выдала приказ, что в учебном заведении строго запрещено проводить сбор любых средств.

Об этом рассказала в Facebook соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова. По ее словам, Януш 2 января 2020 года назначили директором по конкурсу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Это несмотря на то, что где-то в школьных вайбер-группах гуляют сообщения особенно коммерческих родителей школы с новыми реквизитами фонда. Так вот, я считаю, что эта позиция директора заслуживает уважения, именно так должны делать руководители школ", – отметила Парфенова.

Объявления в школе №173

Объявления в школе №173

Facebook Алена Парфенова

Приказ о запрете сбора средств

Приказ о запрете сбора средств

Facebook Алена Парфенова

Приказ о запрете сбора средств

Приказ о запрете сбора средств

Facebook Алена Парфенова

Сеть поразил такой поступок директора, однако некоторые пользователи усомнились в благих намерениях Януш.

"Школу поздравляю с новым избранным директором!", "Жаль, что такой случай – скорее исключение, чем норма", "Представляю отчаяние некоторых "активных" родителей. Это же надо как-то с этим жить научиться", – написали в комментариях.

"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Скриншот комментариев

"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Скриншот комментариев

"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Скриншот комментариев

"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пожаловались на массовые поборы в детском саду.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости Киева и Киевской области Школа
Место
Украина Киев
Теги
директор школы школа поборы в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
7
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы