"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Директор школы №173 Соломенского района города Киева Ирина Януш выдала приказ, что в учебном заведении строго запрещено проводить сбор любых средств.

Об этом рассказала в Facebook соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова. По ее словам, Януш 2 января 2020 года назначили директором по конкурсу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Это несмотря на то, что где-то в школьных вайбер-группах гуляют сообщения особенно коммерческих родителей школы с новыми реквизитами фонда. Так вот, я считаю, что эта позиция директора заслуживает уважения, именно так должны делать руководители школ", – отметила Парфенова.

Объявления в школе №173 Facebook Алена Парфенова

Приказ о запрете сбора средств Facebook Алена Парфенова

Приказ о запрете сбора средств Facebook Алена Парфенова

Сеть поразил такой поступок директора, однако некоторые пользователи усомнились в благих намерениях Януш.

"Школу поздравляю с новым избранным директором!", "Жаль, что такой случай – скорее исключение, чем норма", "Представляю отчаяние некоторых "активных" родителей. Это же надо как-то с этим жить научиться", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пожаловались на массовые поборы в детском саду.

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