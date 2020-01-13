"Поборы запрещены!" Киевская директор школы поразила сеть решением

Директор школы №173 Соломенского района города Киева Ирина Януш выдала приказ, что в учебном заведении строго запрещено проводить сбор любых средств.
Об этом рассказала в Facebook соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова. По ее словам, Януш 2 января 2020 года назначили директором по конкурсу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"Это несмотря на то, что где-то в школьных вайбер-группах гуляют сообщения особенно коммерческих родителей школы с новыми реквизитами фонда. Так вот, я считаю, что эта позиция директора заслуживает уважения, именно так должны делать руководители школ", – отметила Парфенова.
Объявления в школе №173
Facebook Алена Парфенова
Приказ о запрете сбора средств
Facebook Алена Парфенова
Приказ о запрете сбора средств
Facebook Алена Парфенова
Сеть поразил такой поступок директора, однако некоторые пользователи усомнились в благих намерениях Януш.
"Школу поздравляю с новым избранным директором!", "Жаль, что такой случай – скорее исключение, чем норма", "Представляю отчаяние некоторых "активных" родителей. Это же надо как-то с этим жить научиться", – написали в комментариях.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пожаловались на массовые поборы в детском саду.
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