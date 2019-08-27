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Плесень и разбитые потолки: ужасное состояние общежития в Николаеве возмутило сеть

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В сети показали снимки общежития Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве. Жилье для студентов находится в ужасном состоянии.

Фотографии общежития НУК выложила в Facebook жительница Николаева Светлана Одоевская. На фото видны разбитые потолки и стены в плесени (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Руководство на вопрос матери, как в таких условиях ребенка оставлять, ответило: "Всем все подходит и нравится, только вы возмутились", – написала Одоевская.

Другие пользователи также были возмущены состоянием жилья для студентов и отметили, что с 1999 года ничего не изменилось.

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Скриншот

Комментарии под постом

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Скриншот

общежитие НУК

общежитие НУК

Светлана Одоевская в Facebook

общежитие НУК

общежитие НУК

Светлана Одоевская в Facebook

общежитие НУК

общежитие НУК

Светлана Одоевская в Facebook

общежитие НУК

общежитие НУК

Светлана Одоевская в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о вещи, которые понадобятся в общежитии.

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Место
Украина Николаев
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