Первоклассник плохо читает и ему скучно: как заинтересовать ребенка

Если школьнику трудно и скучно читать, то нужно, чтобы сам процесс захватывал ребенка. Нельзя заставлять или уговаривать, лучше показать, что это интересно.

Как рассказала блогер Екатерина Бунеева, причин не любить чтение может быть много, но способ помочь один: показать, какое это удовольствие – читать, пишет Мэл.

"Читайте вместе. Начинайте с названия. Рассмотрите вместе иллюстрации и обсудите, о чем и о ком пойдет речь. Хорошо, если первый раз ребенок попытается прочитать хотя бы небольшой кусочек о себе. Многое зависит от текста и уровня ребенка. Если он не очень высокий, сначала лучше брать короткие и легкие тексты, но пусть пытается читать о себе. Только торопить его ни в коем случае не надо", – подчеркнула Бунеев.

По ее словам, после этого можно читать вслух. Только не надо просто "озвучивать" текст. Стоит делать паузы там, где нужно что-то прокомментировать, объяснить слово или ответить на вопросы ребенка.

Если у ребенка появилась эмоциональная реакция на текст, предложите выразительно прочитать вслух отрывок, который он сам выберет. Обязательно предложите свой вариант выразительного чтения – но потом.

"Если вам известны интересные факты биографии писателя, расскажите о них ребенку. В общем, идея в том, чтобы вместе читать, эмоционально проживать текст, разбираться в содержании и делиться своими читательскими открытиями. Даже если первоклассник пока читает медленно и неуверенно, такое совместное чтение покажет ему, насколько интересный и увлекательный этот процесс", – добавила она.

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