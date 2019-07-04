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"Переволновалась из-за экзаменов": у школьницы обнаружили ужасную болезнь, которую не лечат в Украине

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У 17-летней Ольги Севрук из Черкасс обнаружили кавернозную опухоль ствола головного мозга. Врачи утверждают, именно волнения перед экзаменами привело к болезни.

Как говорится в сюжете "ВИККА", перед выпускными экзаменами в школьницы внезапно заболела голова, потом у нее отняло конечности и отобрало дар речи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас было в планах сдать ВНО, стать врачом. Ребенок учился сам, без репетитора. У него было до этого большое желание", – со слезами на глазах рассказала мать Ирина Севрук.

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Больше месяца местные медики пытались стабилизировать состояние ребенка. Сейчас девушку отпустили домой, где о ней заботятся родные.

"Опухоль кавернозная. Поэтому не каждый медик возьмется удалять ее", – отметила Светлана Осинская, заведующая отделением неврологии Черкасской детской больницы.

В школьницы обнаружили серьезную болезнь

В школьницы обнаружили серьезную болезнь

ВИККА

Врачи говорят, что вылечить школьницу можно в Германии. На дорогостоящую операцию нужно 22 тысячи евро, а мать девочки не имеет таких средств. Женщина просит откликнуться и подарить шанс ребенку на жизнь.

Реквизиты для помощи: ПриватБанк: 5168 7427 2570 7560 (Севрук Ирина)

Номер телефона матери +380 (63) 659 46 33

В школьницы обнаружили серьезную болезнь

В школьницы обнаружили серьезную болезнь

18000.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калифорнии (США) 13-летний школьник Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за неудачного научного эксперимента "огненная змея" на уроке химии.

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Тема
Школа
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
школаболезнь
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Livesey David
Livesey David
На кукраине уже давно ничего не лечат.
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