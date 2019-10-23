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Переход учителей на контракт: Новосад сделала важное заявление

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Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что учителей нужно постепенно переводить на контрактную форму работы.

Как рассказала руководительница МОН в интервью УНІАН, ведомство предложило в первом чтении Закона Украины "Об общем среднем образовании" контракт для педагогов, которые на пенсии.

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По словам министра, в законе не говорится о всех учителей. Сейчас МОН будет нарабатывать эту идею как одну из концепций.

"Мы не можем сделать это наскоком, одномоментно, в следующем году. В общем, я отношусь к вопросу контрактов положительно, но считаю, что это должно быть очень постепенный подход, который сможет не сломать систему и не принести больше вреда, чем пользы", – подчеркнула Новосад.

Отмечается, что директоров школ уже перевели на контракт. С новоизбранными руководителями учебных заведений заключают соглашение на шесть лет. Если человек впервые занимает такую должность – на два года.

Переход учителей на контракт

Переход учителей на контракт

АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала условия своей отставки.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
закон об образовании школа Министерство образования Украины
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