Переход учителей на контракт: Новосад сделала важное заявление

Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что учителей нужно постепенно переводить на контрактную форму работы.

Как рассказала руководительница МОН в интервью УНІАН, ведомство предложило в первом чтении Закона Украины "Об общем среднем образовании" контракт для педагогов, которые на пенсии.

По словам министра, в законе не говорится о всех учителей. Сейчас МОН будет нарабатывать эту идею как одну из концепций.

"Мы не можем сделать это наскоком, одномоментно, в следующем году. В общем, я отношусь к вопросу контрактов положительно, но считаю, что это должно быть очень постепенный подход, который сможет не сломать систему и не принести больше вреда, чем пользы", – подчеркнула Новосад.

Отмечается, что директоров школ уже перевели на контракт. С новоизбранными руководителями учебных заведений заключают соглашение на шесть лет. Если человек впервые занимает такую должность – на два года.

Переход учителей на контракт АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала условия своей отставки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!