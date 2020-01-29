Парализует из-за хихиканья: у 15-летней школьницы обнаружили страшную болезнь

В школьницы Джордан Кумер из штата Индиана (США) обнаружили редкую болезнь – катаплексию, то есть обычное хихиканье может вызвать у нее кратковременный паралич, который продлится от нескольких секунд до 30 минут.

Все это время полного оцепенения 15-летняя девочка остается в сознании, но не может ни двигаться, ни кричать, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail.

Также Джордан страдает нарколепсией – это заболевание нервной системы, которое сопровождается внезапными приступами сна. Каждые 2 часа девушку охватывает непреодолимая сонливость, и она засыпает на 20 минут.

Болезнь поразила Джордан в 2017 году, когда ей было 12 лет. По мнению врачей, это могло развиться после ангины, которой она переболела летом 2016 года. Однако несмотря на все девушка отлично учится и занимается спортом.

На фото Джордан спит dailymail.co.uk

"У меня есть мечты, столько всего хочется сделать, поэтому было трудно узнать о болезнях, которые, в конечном счете, будут до конца жизни влиять на меня и то, что я делаю", – рассказала Джордан.

На фото Джордан могла сорваться. Ее тело замерло, но мозг все еще в сознании dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье у воспитательницы обнаружили опасную болезнь.

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