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"Овца снова блюванула!" Фарион во второй раз набросилась на Новосад

2.4т
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Языковед Ирина Фарион раскритиковала министра образования Анну Новосад из-за решения внедрить в школьную программу больше современных писателей, чтобы ученики меньше читали о страданиях украинского народа.

О нововведениях в школьном курсе Новосад рассказала в интервью Цензор.нет. По ее словам, будет два новых стандарта, в соответствии с которыми будут формироваться образовательные программы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Мы должны отойти от традиции страданий всего украинского народа, которые мы транслируем нашим детям через украинскую литературу. Таким образом утверждая ложный тезис о том, что украинцы – это нация, которая обречена на страдания, слезы", – подчеркнула Новосад.

Фарион вдруг набросилась на Новосад

Фарион вдруг набросилась на Новосад

Как отметила Фарион на своей Facebook-странице, литература нужна в школе для отображения судьбы народа.

"Эта овца снова блюванула....я в шоке. Неуч! Литература – это отражение судьбы народа, а не релакс для быдла", – написала общественный деятель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион уже критиковала Новосад за пост с ошибками в соцсети. Впоследствии руководитель МОН отреагировала на скандал и отметила, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персоны
Ирина Фарион Анна Новосад
Место
Украина
Теги
образование Министерство образования Украины
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Фарион надо президентом Украины сделать
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0
1
фил филька
фил филька
первое фото: аленушка и баб яга. наше время))
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фил филька
фил филька
как ловко она в одном посте и быд лячьи словечки употребила и быд лом обозвала оппонента) умный человек сразу поймет кто на самом деле быд ло)))
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