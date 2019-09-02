"Оценки – не главное, не забывайте бутерброды": Зеленский дал советы украинским первоклассникам

Президент Украины Владимир Зеленский, сын которого пошел в школу, дал советы украинским первоклассникам в первый учебный день, 2 сентября.

Соответствующий пост разместил он в Fаcebook. "Вас ждут самые интересные годы жизни. Поэтому позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а чисто человеческих", – написал глава государства.

По словам президента, никогда не следует думать "Мне это в жизни не пригодиться". "Поверьте, я знаю, о чем говорю", – отметил он.

Зеленский дал советы украинским первоклассникам

Зеленский также призвал первоклассников не списывать и не стесняться в том случае, если они единственные в классе выполнили домашнее задание.

"Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями. Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью", – написал президент.

Зеленский также напомнил маленьким украинцам, чтобы они не забывали после пятницы в портфеле бутерброды.

"И помните: оценки – это хорошо, но они – не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отвел своего сына Кирилла в первый класс и устроил в школе скандал с журналистами.

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