"Оценивали, как учеников": ВНО для учителей возмутило участников тестирования

ВНО для учителей, которое состоялось 31 октября, возмутило педагогов, так как они ожидали проверку практических навыков, анализ профессиональной компетентности, а их оценивали, как учеников.

Участие в тестировании приняли более 800 учителей начальной школы. По словам участников, в тестах были вопросы, не касающиеся работы педагога, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Экспресс.

"В школе работаю уже 35 лет, я тренер Новой украинской школы для других педагогов, веду 2-й класс. Надеялась, что будут оценивать мои профессиональные навыки. Вместо этого в тестах были вопросы, как для учащихся. Пришлось считать погрешности, функции и статистические данные, определять, где на плане местности болото, а где хвойный лес", – рассказала Любовь Бигус, учительница начальных классов радеховской СОШ №1.

По мнению Натальи Яйко, учительницы начальных классов школы №27 во Львове, на ВНО хотели оценить общее развитие педагога, потому что вопросов о НУШ, новых методах было мало.

Уже с 1 января 2020 года те, кто прошел все этапы и одолел порог, получат 20% надбавки к зарплате. Также отмечается, что тестовые тетради педагогам не отдали.

"Это пробный этап, нынешние учителя – первопроходцы. Определенная часть этих вопросов может быть использована в следующем году. Поэтому и тетрадей педагогам не отдали. Результаты ВНО учителя будут знать до 21 ноября", – объяснила Лариса Середяк, директор Львовского регионального центра оценивания качества образования.

ВНО для учителей возмутило педагогов Вовремя

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница рассказала, поможет ли фильм "Захар Беркут" сдать ВНО.

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