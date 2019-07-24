Отправить в США 60 тысяч студентов: экономист назвал способ замедлить эмиграцию из Украины

Американский экономист украинского происхождения Адриан Сливоцкий считает, что украинских студентов нужно направлять в США и Канаду, ведь обучение в этих странах принесет много пользы.

Как рассказал эксперт, в США учится 1,1 млн иностранных студентов. Среди них – 1 800 украинцев. В Канаде учится 500 000 иностранцев, а украинцев – 2 800, пишет УКУ.

"Задача следующего пятилетия – умножить наше число студентов в Америке в десять раз и больше. Мы понимаем, что действительно нуждаемся иметь в США, как и корейцы, 58 000 студентов. Кстати, мы уже имеем 60 000 студентов, обучающихся за рубежом. Давайте направим их на лучшие возможности. Направим их в Америку. И в Канаду," – подчеркнул Сливоцкий.

Но самое важное – чтобы каждый талантливый студент или студентка уже в средней школе совершенствовали знания английского, учились читать, разговаривать, писать на этом языке.

Сливоцкий привел в пример молодую украинку, которой обучение в Стэнфорде дало масштабные возможности.

"Она основала маленькое предприятие, которое за полтора десятилетия возросло и создало 800 високоплатних мест в Украине. В трех разных городах. Нам нужно ее пример умножить в тысячу раз. Может и больше – в две тысячи. Это помогло бы замедлить отток таланта с нашей страны. Это бы даже подвигло наших людей вернуться", – отметил экономист.

Адриан Сливоцкий УКУ

Как сообщал OBOZREVATEL, американец оплатил обучение для бедных студентов.

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