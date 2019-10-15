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Отмена доплат и надбавок: учителя забили тревогу из-за идеи нардепов

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Народные депутаты из фракции "Голос" задумали увеличить рабочее время педагога до 40 часов в неделю, а также отменить доплаты учителям.

Соответствующие предложения внесены в законопроект "О среднем образовании" для рассмотрения его во втором чтении, пишет ЦК Профсоюза работников образования и науки

"Огромную тревогу вызывают намерения отдельных народных депутатов Украины: Совсун И.Р., Пипа Н.Р., Вакарчук С.И., Васильченко Г.И., Лозинский Р.М., Василенко Л.В., Цабаль В.В., Осадчук А.П., Юрчишин Я.Р., Рахманин С.И., Устинова О.Ю., Стефанишина О.А., Клименко Ю.Л., которые в своих предложениях предлагают (поправка 228) в статье 24 законопроекта установить норму, что рабочее время педагога для выполнения им учебной, воспитательной, методической, организационной работы составляет 40 часов в неделю", – говорится в сообщении.

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В профсоюзе заявили, что это противоречит статье 22 Конституции Украины, статьи 51 Кодекса законов о труде Украины, Законам "Об образовании", "Об общем среднем образовании", а в будущем ухудшит условия труда учителей.

Отмена доплат и надбавок: учителя забили тревогу из-за идеи нардепов

Также члены фракции "Голос" предложили отменить доплаты учителям за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортивными залами, за обслуживание компьютерной техники и за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся, заведование библиотеками, работу с библиотечным фондом учебников, повышение ставки заработной платы за педагогическое звание "старший учитель".

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"Глубокое беспокойство вызывают также предложения о запрете направления образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников гимназий, общее количество учащихся в которых составляет менее 50 человек; лицеев, основанных сельскими, поселковыми, городскими (городов с населением менее 50 тысяч) советами; лицеев, общее количество учеников 10-12 классов в которых составляет менее 300 человек. Будет осуществляться оплата труда педагогических работников таких учреждений образования исключительно за счет средств их учредителей", – отметили в профсоюзе.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
закон об образовании Партия Вакарчука "Голос"
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