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Отходы с прошлой недели: в Киеве школа попала в скандал из-за столовой

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Специализированная школа №187 Соломенского района города Киева попала в скандал из-за антисанитарии в столовой.

Об инциденте в соцсети Facebook сообщила сооснователь ОО "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. По ее словам, школу обслуживает скандальная организация "ПОНТЕМ.УА" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"В меню помидор (льготная категория 5-11 горячее питание), а на тарелке зеленый горошек, с буфетной продукцией беда", – рассказала Парфенова.

В отремонтированном пищеблоке также обнаружили антисанитарию. На складе, где хранят овощи, завелись мошки. В холодильнике повара больше недели держат отходы. А директор учебного заведения заявила, что об антисанитарии в пищеблоке первый раз слышит.

Пищеблок школы №187

Пищеблок школы №187

Facebook Алена Парфенова

Блюда, которые подали детям в школе №187 на обед

Блюда, которые подали детям в школе №187 на обед

Facebook Алена Парфенова

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Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент:

"Каша на вид – гадость, кто такое будет есть?", "Такие сосиски вообще есть нельзя, это же сплошные добавки и эмульгаторы", "А они сами эту гадость едят? Мне хочется это выбросить", – написали в комментариях.

Отходы с прошлой недели: в Киеве школа попала в скандал из-за столовой

Скриншот комментариев

Отходы с прошлой недели: в Киеве школа попала в скандал из-за столовой

Скриншот комментариев

Отходы с прошлой недели: в Киеве школа попала в скандал из-за столовой

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве забили тревогу, так как школьникам в буфете продают опасные продукты для здоровья.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе скандал в школе дети питание
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филипп филипыч
филипп филипыч
европейское питание!
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