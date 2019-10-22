Отходы с прошлой недели: в Киеве школа попала в скандал из-за столовой

Специализированная школа №187 Соломенского района города Киева попала в скандал из-за антисанитарии в столовой.
Об инциденте в соцсети Facebook сообщила сооснователь ОО "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. По ее словам, школу обслуживает скандальная организация "ПОНТЕМ.УА" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"В меню помидор (льготная категория 5-11 горячее питание), а на тарелке зеленый горошек, с буфетной продукцией беда", – рассказала Парфенова.
В отремонтированном пищеблоке также обнаружили антисанитарию. На складе, где хранят овощи, завелись мошки. В холодильнике повара больше недели держат отходы. А директор учебного заведения заявила, что об антисанитарии в пищеблоке первый раз слышит.
Пищеблок школы №187
Facebook Алена Парфенова
Блюда, которые подали детям в школе №187 на обед
Facebook Алена Парфенова
Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент:
"Каша на вид – гадость, кто такое будет есть?", "Такие сосиски вообще есть нельзя, это же сплошные добавки и эмульгаторы", "А они сами эту гадость едят? Мне хочется это выбросить", – написали в комментариях.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве забили тревогу, так как школьникам в буфете продают опасные продукты для здоровья.
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